Morto Quino | il fumettista creatore di Mafalda

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Luca Beatrice Ci sono stati tempi in cui ai bambini era consentito dire la verità, perché il non essere ancora giunti all'età adulta poteva garantire l'impunità del potere e l'indulgenza degli adulti. Come ai matti o ai buffoni nel teatro di Shakespeare, come a Holden Caufield nel romanzo di Salinger. Logico dunque che l'arte dei fumetti puntasse a unire la libertà con l'innocenza e così, impertinente ragazzina cui non piaceva la minestra, «metafora di tutto ciò che si vuole imporre con la forza», lingua lunga e sguardo vivace, poteva esprimere le sue idee a proposito della guerra in Vietnam, battersi contro il razzismo, sposare la causa delle donne e amare i Beatles. Ieri se ne andato il suo papà, il disegnatore argentinoa 88 anni nella ...