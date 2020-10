Lavoro, ad agosto +83.000 occupati. Ma soffrono giovani e donne (Di giovedì 1 ottobre 2020) Istat, i dati sull’occupazione per il mese di agosto: occupati in crescita di 83.000 unità, soffrono ancora i giovani e le donne. I dati Istat sull’occupazione ad agosto evidenziano una ripresa considerevole per quanto riguarda gli occupati ma confermano il problema della disoccupazione giovanili. Operai LavoroIstat, i dati sull’occupazione nel mese di agosto Secondo il rapporto Istat, nel mese di agosto il numero degli occupati è aumentato di 83.000 unità. Un dato evidentemente positivo che testimonia una ripresa dopo l’emergenza coronavirus. Non sono dati paragonabili al periodo pre-Covid, ma si tratta di decisi segnali di ripresa. ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Istat, i dati sull’occupazione per il mese diin crescita di 83.000 unità,ancora ie le. I dati Istat sull’occupazione adevidenziano una ripresa considerevole per quanto riguarda glima confermano il problema della disoccupazioneli. OperaiIstat, i dati sull’occupazione nel mese diSecondo il rapporto Istat, nel mese diil numero degliè aumentato di 83.000 unità. Un dato evidentemente positivo che testimonia una ripresa dopo l’emergenza coronavirus. Non sono dati paragonabili al periodo pre-Covid, ma si tratta di decisi segnali di ripresa. ...

