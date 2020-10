Il paradiso è fiscale: il vaso di Pandora scoperchiato dall’affaire Becciu (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un po’ come il mitico vaso di Pandora che una volta aperto riversò sul mondo tutti i mali che custodiva, così l’improvviso licenziamento del cardinale Becciu, che ha perso le prerogative del cardinalato e la guida della Congregazione delle cause dei santi, ha scoperchiato e rivelato una serie di ruberie, speculazioni e intrallazzi che partono dalla Città del Vaticano e finiscono a Londra e in qualche paradiso fiscale. Una rete di prelati, finanzieri e banchieri che avrebbe messo a punto … Continua L'articolo Il paradiso è fiscale: il vaso di Pandora scoperchiato dall’affaire Becciu proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un po’ come il miticodiche una volta aperto riversò sul mondo tutti i mali che custodiva, così l’improvviso licenziamento del cardinale, che ha perso le prerogative del cardinalato e la guida della Congregazione delle cause dei santi, hae rivelato una serie di ruberie, speculazioni e intrallazzi che partono dalla Città del Vaticano e finiscono a Londra e in qualche. Una rete di prelati, finanzieri e banchieri che avrebbe messo a punto … Continua L'articolo Il: ildidall’affaireproviene da il manifesto.

