Giornata internazionale del Sorriso: sorridere è anche questione di salute per i bambini più fragili (Di giovedì 1 ottobre 2020) "Fai un atto di gentilezza, aiuta una persona a sorridere" era il motto di Harvey Ball, inventore della celebre "faccina che ride", il quale nel 1999 decise di istituire la Giornata del Sorriso. Il Sorriso rappresenta uno dei più puri atti di gentilezza, sosteneva il papà dello smile, e da allora la ricorrenza è diventata globale e si celebra ogni anno, il primo venerdì di ottobre. Il successo planetario dell'iniziativa è facile da spiegare: sorridere ha effetti estremamente positivi non solo sul benessere sociale di ogni persona, ma anche sulla sua salute mentale e fisica. L'IMPORTANZA DEL Sorriso PER IL BENESSERE DEI bambini fragili

