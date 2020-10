Garanzia europea e italiana: differenza e cosa cambia, i diritti (Di giovedì 1 ottobre 2020) Come ben sappiamo, i consumatori hanno diritto a tutele ad hoc, in materia di acquisti di nuovi prodotti. Esistono insomma delle normative che regolano il rapporto tra cliente e venditore o produttore. Qui di seguito, oltre a chiarire quali sono i più significativi diritti dei consumatori, vogliamo in particolare porre attenzione sulla differenza tra Garanzia europea e Garanzia italiana, ovvero come si distinguono le norme di tutela del nostro Paese rispetto a quelle UE? Vediamolo. Se ti interessa saperne di più su quali sono i diritti del cliente al supermercato, quali sono e la responsabilità del gestore, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Garanzia europea e italiana: quali ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 1 ottobre 2020) Come ben sappiamo, i consumatori hanno diritto a tutele ad hoc, in materia di acquisti di nuovi prodotti. Esistono insomma delle normative che regolano il rapporto tra cliente e venditore o produttore. Qui di seguito, oltre a chiarire quali sono i più significatividei consumatori, vogliamo in particolare porre attenzione sullatra, ovvero come si distinguono le norme di tutela del nostro Paese rispetto a quelle UE? Vediamolo. Se ti interessa saperne di più su quali sono idel cliente al supermercato, quali sono e la responsabilità del gestore, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News: quali ...

giusy_grilli : Quasi 150mila giovani inattivi in più nonostante gli 1,5 miliardi di fondi messi a disposizione dall’Unione europea… - civitas_europea : RT @jacopo_iacoboni: I grillini hanno linciato persone innocenti, per un avviso di garanzia, o per un avviso di garanzia ai loro genitori.… - BomberiniL : CON PROTEZIONI POLITICHE E DI PROCURA DI FIRENZE CIUTINI&MARCEDDU RIUSCIRONO A TENERE STAND BY IL DEBITO IN INTESA… - BomberiniL : SE NELL'EVENTUALITA'ALL'UFFICIO CONTENZIOSI DI CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA FOSSE FINITO IL DEBITO FATTO IN INTESA… - BomberiniL : DENUNCIAI PER ANNI INUTILMENTE A PROCURA DI FIRENZE DOVE COME DICE IL PRESIDENTE JUNKER E COMMISSIONE EUROPEA VI SO… -

Ultime Notizie dalla rete : Garanzia europea Corte dei conti europea: “L'azione dell'Ue per contrastare la povertà infantile deve essere maggiormente mirata” Tribuna Economica I fatti del giorno - Europa

Ue: Commissione presenta nuovo piano d'azione per Unione doganale - Iniziative in settori quali la gestione del rischio, la gestione ...

Proroga moratoria sui finanziamenti per le PMI: via libera della Commissione Europea

Con il Comunicato Stampa del 29 settembre 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze informa del via libera della Commissione Europea alla proroga della moratoria sui finanziamenti per le Piccole ...

Ponte di via Manzoni a Lainate: “Vogliamo tempi certi”

«Basta silenzi, pretendiamo risposte chiare e certezze una volta per sempre. Non prendiamo in giro i cittadini!» Non usa mezzi termini il Sindaco di Lainate Andrea Tagliaferro che torna a denunciare*, ...

Ue: Commissione presenta nuovo piano d'azione per Unione doganale - Iniziative in settori quali la gestione del rischio, la gestione ...Con il Comunicato Stampa del 29 settembre 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze informa del via libera della Commissione Europea alla proroga della moratoria sui finanziamenti per le Piccole ...«Basta silenzi, pretendiamo risposte chiare e certezze una volta per sempre. Non prendiamo in giro i cittadini!» Non usa mezzi termini il Sindaco di Lainate Andrea Tagliaferro che torna a denunciare*, ...