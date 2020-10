Firenze. Parco delle Cascine: restaurato il monumento all’Indiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Torna all’originario splendore il monumento all’Indiano al Parco delle Cascine, vicino al viadotto omonimo. Un intervento partito prima dell’emergenza Covid e poi interrotto a causa del blocco imposto ai lavori, ma che ora è arrivato a conclusione. I lavori sono stati diretti dal Servizio Belle arti del Comune per un investimento di 240mila euro. Per l’assessore ai lavori pubblici si tratta di un restauro importante sia dal punto di vista monumentale che del contesto nel quale l’opera si inserisce, per riportare all’originaria bellezza un simbolo del Parco delle Cascine, il monumento all’Indiano. L’assessore ha ricordato che dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria, i lavori sono ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 1 ottobre 2020) Torna all’originario splendore ilall’Indiano al, vicino al viadotto omonimo. Un intervento partito prima dell’emergenza Covid e poi interrotto a causa del blocco imposto ai lavori, ma che ora è arrivato a conclusione. I lavori sono stati diretti dal Servizio Belle arti del Comune per un investimento di 240mila euro. Per l’assessore ai lavori pubblici si tratta di un restauro importante sia dal punto di vista monumentale che del contesto nel quale l’opera si inserisce, per riportare all’originaria bellezza un simbolo del, ilall’Indiano. L’assessore ha ricordato che dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria, i lavori sono ...

