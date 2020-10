Fiorentina-Sampdoria, Iachini alla vigilia: “Chiesa? Mi auguro stia bene per poter giocare” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Lo stato d’animo di Chiesa? Federico lo abbiamo visto anche a Milano. Sta benissimo ed è coinvolto nella squadra. Sta bene a parte l’inconveniente di domenica. Mi auguro che sia superato. A livello mentale e di attaccamento alla Fiorentina fin dal settore giovanile, è totale. Lui è della Fiorentina e nel momento in cui verificheremo la condizione che è tutto ok, giocherà“. Giuseppe Iachini parla così della condizione di Federico Chiesa in vista dell’anticipo della terza giornata del campionato di Serie A, in programma domani sera al Franchi tra Fiorentina e Sampdoria. “Contro l’Inter abbiamo fatto una grande partita ma abbiamo commesso qualche sbavatura che ci ha ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Lo stato d’animo di Chiesa? Federico lo abbiamo visto anche a Milano. Sta benissimo ed è coinvolto nella squadra. Staa parte l’inconveniente di domenica. Miche sia superato. A livello mentale e di attaccamentofin dal settore giovanile, è totale. Lui è dellae nel momento in cui verificheremo la condizione che è tutto ok, giocherà“. Giuseppeparla così della condizione di Federico Chiesa in vista dell’anticipo della terza giornata del campionato di Serie A, in programma domani sera al Franchi tra. “Contro l’Inter abbiamo fatto una grande partita ma abbiamo commesso qualche sbavatura che ci ha ...

