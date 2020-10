Champions: Juve col Barcellona, Inter col Real. Il Dortmund per la Lazio, l'Atalanta sfida il Liverpool (Di giovedì 1 ottobre 2020) GINEVRA, Svizzera, - La Champions League 2020-21 riproporrà l'eterna sfida Messi-Cristiano Ronaldo , con il Barcellona inserito nel gruppo G della Juventus insieme a Dinamo Kiev e Ferencvaros . Pjanic ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020) GINEVRA, Svizzera, - LaLeague 2020-21 riproporrà l'eternaMessi-Cristiano Ronaldo , con ilinserito nel gruppo G dellantus insieme a Dinamo Kiev e Ferencvaros . Pjanic ...

juventusfc : E questo è il responso dell'urna della @ChampionsLeague! Ora sappiamo i nostri avversari! More:… - marca : #UCLDraw ???? ¡El Barça al grupo de la Juve! A: Bayern???? Atleti???? B: Real Madrid???? C: Porto???? D: Liverpool?????????????? E… - ZZiliani : IL SENNO DI PRIMA. Ricordate Olivieri che sostituisce Dybala nel finale di Juve-Lione 2-1, ultimo tracollo di Madam… - a_dicone : RT @juventusfc: E questo è il responso dell'urna della @ChampionsLeague! Ora sappiamo i nostri avversari! More: - Psycopatus : RT @juventusfc: E questo è il responso dell'urna della @ChampionsLeague! Ora sappiamo i nostri avversari! More: -