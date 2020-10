Call of Duty Black Ops Cold War: Tutti i dettagli sulla modalità Zombi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Oltre a un’incredibile campagna e a combattimenti multigiocatore di prossima generazione, Black Ops Cold War includerà un’altra modalità classica del DNA di Black Ops: Zombi. In questa modalità cooperativa per quattro giocatori, neofiti e veterani affronteranno un viaggio tanto terrificante quanto indimenticabile che amplia ulteriormente la storia di questa celebre parte della serie Call of Duty. I fan di lunga data troveranno probabilmente qualcosa di familiare in questo nuovo capitolo, ma starà a loro scoprire cosa nel corso del loro viaggio… Quel che è stato è stato, ma… in Black Ops Cold War la modalità Zombi ricomincia da zero, con una nuova storia e ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 1 ottobre 2020) Oltre a un’incredibile campagna e a combattimenti multigiocatore di prossima generazione,OpsWar includerà un’altra modalità classica del DNA diOps:. In questa modalità cooperativa per quattro giocatori, neofiti e veterani affronteranno un viaggio tanto terrificante quanto indimenticabile che amplia ulteriormente la storia di questa celebre parte della serieof. I fan di lunga data troveranno probabilmente qualcosa di familiare in questo nuovo capitolo, ma starà a loro scoprire cosa nel corso del loro viaggio… Quel che è stato è stato, ma… inOpsWar la modalitàricomincia da zero, con una nuova storia e ...

GamingToday4 : Call of Duty: Warzone, errore CE-34878-0 su PS4: come risolverlo - IGNitalia : #CallofDuty: Modern Warfare e Warzone si aggiornano con un nuovo update carico di contenuti inediti. Analizziamo i… - MicrosoftRTweet : RT @pcexpander: Call of Duty Cold War, ecco il trailer della modalità Zombie #pcexpander #sicurezzainformatica #cybernews #nonstopnews #cyb… - pcexpander : Call of Duty Cold War, ecco il trailer della modalità Zombie #pcexpander #sicurezzainformatica #cybernews… - tivooweb : Presentata la modalità Zombies di Call of Duty; Black Ops Cold War -