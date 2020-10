Atalanta | altra dimostrazione di forza | competere per lo scudetto è possibile?

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Sei punti nelle prime due partite di campionato contro Torino e Lazio, 8 gol fatti, 3 subiti. Ma questi primi due match di Serie A hanno raccontato molto di più sull’. Una squadra che ormai è entrata, con pieno diritto, nelle big del campionato italiano, forse nel novero di quelle squadre che possono insidiare la Juventus per il titolo di campione d’Italia. Ieri, all’Olimpico contro la Lazio, è andata in scena solo l’ennesimadi come la squadra di Gian Piero Gasperini abbia cambiato la propria dimensione. Ora, dopo due qualificazioni consecutive alla Champions League, lo step successivo potrebbe essere quello di puntare con decisione allo. L’esultanza dei giocatori dell’durante la vittoria contro la Lazio – Photo ...

STRAKOSHA 5 Cinque tiri quattro gol, soprattutto sul quarto avrebbe potuto fare certamente di più. Bravo su Zapata con i pedi a botta sicura. PATRIC 4,5 Frastornato dalle ...