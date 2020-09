Ulisse – Il piacere della scoperta | “Elisabetta II | l’ultima grande Regina”

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Terza puntata per-Il, il programma di divulgazione di Raiuno condotto da Alberto Angela. Questa edizione del programma è stata realizzata poco dopo il lockdown, con tutte le restrizioni del caso: per questo Angela ed il suo team hanno deciso di non spostarsi troppo, ma di raccontare i segreti e le bellezze del nostro paese. La terza puntata, in onda il 30 settembre 2020 alle 21:25, ha come titolo “Elisabetta II, l’ultimaRegina” e racconterà la vita di uno dei più importanti personaggi del nostro tempo, la regina Elisabetta II, la monarca che ha regnato più a lungo sul trono d’Inghilterra e del Regno Unito. Alberto Angela accompagnerà i telespettatori in un viaggio nel tempo che attraversa buona parte del ...