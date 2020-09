Traffico di rifiuti: sequestri per 6 milioni di euro, due imprenditori nei guai (Di mercoledì 30 settembre 2020) Brescia, 30 settembre 2020 - La Dia, il Gruppo Carabinieri Forestale e la Sezione di polizia giudiziaria della Procura di Brescia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 30 settembre 2020) Brescia, 30 settembre 2020 - La Dia, il Gruppo Carabinieri Forestale e la Sezione di polizia giudiziaria della Procura di Brescia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura ...

laprovinciacr : #Cremona Traffico di rifiuti, sequestri per sei milioni di euro - Agenpress : Brescia. Dia. Traffico di rifiuti, sequestri per sei milioni di euro - Ossmeteobargone : RT @minambienteIT: #Rifiuti, operazione ‘dirty iron’: @_Carabinieri_ del NOE di #Caserta eseguono 8 misure cautelari per traffico illecito… - pieroomega : RT @pieroomega2: #NessunoTocchiVirginia C'è chi si lamenta della spazzatura x strada a #Roma, dimenticando che anche con Cerroni il proble… - c_di_lella : @GuidoCrosetto Per questo molti auspicano un tua candidatura. Io dopo 42 anni nella nella P.L. di #Roma potrei dar… -