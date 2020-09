Rischio povertà per un bambino su tre in Italia (Di mercoledì 30 settembre 2020) In Italia un minore su tre è a Rischio povertà come in Bulgaria, Romania e Grecia. Nell’Unione Europea, quasi un minore su quattro è a Rischio di povertà o di esclusione sociale. Nel nostro paese invece la proporzione è più allarmante: si tratta di un minore su tre come in Romania (38,1%), Bulgaria (33,7%) e … L'articolo Rischio povertà per un bambino su tre in Italia proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 30 settembre 2020) Inun minore su tre è apovertà come in Bulgaria, Romania e Grecia. Nell’Unione Europea, quasi un minore su quattro è adi povertà o di esclusione sociale. Nel nostro paese invece la proporzione è più allarmante: si tratta di un minore su tre come in Romania (38,1%), Bulgaria (33,7%) e … L'articolopovertà per unsu tre inproviene da YesLife.it.

ADM_assdemxmi : RT @Secondowelfare: In #Italia è a rischio #povertà il 30,6% dei #minori. In UE fanno peggio di noi (ma non di molto) solo 3 Paesi. Lo rico… - SalvatoreMirag7 : Quasi una persona anziana su sei in Germania è a rischio povertà, soprattutto nelle grandi città. Molti dipendono s… - BinItalia : RT @BinItalia: In Italia un minore su tre è a rischio povertà, anche per questo firmiamo tutti e tutte per un reddito di base come diritto… - DinamoPress : RT @BinItalia: In Italia un minore su tre è a rischio povertà, anche per questo firmiamo tutti e tutte per un reddito di base come diritto… - Valeria_Gu : Guterres: «#Anziani a rischio isolamento e povertà con il #Covid_19 -

Ultime Notizie dalla rete : Rischio povertà Gardini, aumenta il rischio povertà Attenzione ai furbetti dell’ecobonus Corriere della Sera