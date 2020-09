Omicidio Vannini, Antonio Ciontoli condannato a 14 anni in appello bis. 9 anni e 4 mesi alla moglie e ai due figli (Di mercoledì 30 settembre 2020) Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni, mentre la moglie e i due figli a 9 anni e 4 mesi per la morte di Marco Vannini avvenuta a Ladispoli nel maggio del 2015. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020)è statoa 14, mentre lae i duea 9e 4per la morte di Marcoavvenuta a Ladispoli nel maggio del 2015. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

RaiNews : Omicidio #Vannini, condanna a 14 anni per Antonio #Ciontoli, 9 anni per famiglia. Notizia in aggiornamento su… - TgLa7 : #Vannini: omicidio volontario,14 anni Antonio Ciontoli - MediasetTgcom24 : Omicidio Vannini, Ciontoli piange al processo: 'Chiedo perdono, sono l'unico responsabile' #vannini… - marcopicchi : RT @Corriere: Marco Vannini, 14 anni a Ciontoli per omicidio volontario: la sentenza del processo bis - bbeghella : RT @RaiNews: Omicidio #Vannini, condanna a 14 anni per Antonio #Ciontoli, 9 anni per famiglia. Notizia in aggiornamento su -