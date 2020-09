Novartis, intesa con ABzero: nel campus di Torre la startup che utilizza droni per il trasporto dei farmaci (Di mercoledì 30 settembre 2020) ABzero, startup che propone un sistema che utilizza droni per trasportare in modo rapido e sicuro farmaci, sangue, emoderivati e organi, entra nel campus di Novartis a Torre Annunziata, per continuare nel processo di sviluppo del business in un contesto ad alta intensità scientifico-tecnologica. Oltre agli spazi, interni ed esterni, dotati dei migliori equipaggiamenti e funzionali ai test e alle dimostrazioni, Novartis mette a disposizione la competenza dei propri esperti per un programma di mentoring triennale che porterà la startup a crescere anno dopo anno, sviluppando un business plan integrato e raggiungendo target sempre più sfidanti. L’obiettivo è che i droni di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 settembre 2020)che propone un sistema cheper trasportare in modo rapido e sicuro, sangue, emoderivati e organi, entra neldiAnnunziata, per continuare nel processo di sviluppo del business in un contesto ad alta intensità scientifico-tecnologica. Oltre agli spazi, interni ed esterni, dotati dei migliori equipaggiamenti e funzionali ai test e alle dimostrazioni,mette a disposizione la competenza dei propri esperti per un programma di mentoring triennale che porterà laa crescere anno dopo anno, sviluppando un business plan integrato e raggiungendo target sempre più sfidanti. L’obiettivo è che idi ...

