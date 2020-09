Manuela Arcuri, l’Ares e Gabriel Garko: “Mai flirt a tavolino” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Manuela Arcuri rompe il silenzio sull’argomento che ha segnato l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, e molte altre trasmissioni a seguire. L’attrice ha infatti commentato il coming out di Gabriel Garko, con il quale è stata legata sentimentalmente per qualche tempo, e mette a tacere anche le recenti speculazioni sull’Ares Gate, scandalo sulla una casa produttrice specializzata in fiction, supposta sede di una setta che avrebbe costretto gli attori a seguire estenuanti regole di comportamento. Manuela Arcuri: “Con Garko nessuna finzione” Dopo le dichiarazioni di Garko ad Adua Del Vesco, molte sono state le reazioni da parte di amici e colleghi e l’argomento è stato anche affrontato dalla ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 settembre 2020)rompe il silenzio sull’argomento che ha segnato l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, e molte altre trasmissioni a seguire. L’attrice ha infatti commentato il coming out di, con il quale è stata legata sentimentalmente per qualche tempo, e mette a tacere anche le recenti speculazioni sull’Ares Gate, scandalo sulla una casa produttrice specializzata in fiction, supposta sede di una setta che avrebbe costretto gli attori a seguire estenuanti regole di comportamento.: “Connessuna finzione” Dopo le dichiarazioni diad Adua Del Vesco, molte sono state le reazioni da parte di amici e colleghi e l’argomento è stato anche affrontato dalla ...

