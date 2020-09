Ma tu, ti vuoi bene? Il libro Imparare ad amarsi ci insegna come farlo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Trascorriamo i nostri giorni alla ricerca, a volte estenuante del vero significato dell’amore perché ormai lo abbiamo compreso quanto questo sentimento nasconda in sé mille sfaccettature. Dalla paura di aprirsi, al desiderio nascosto di sentire, di nuovo, il cuore battere. Continuiamo a chiederci se c’è un modo giusto per Imparare ad amare, senza però fare i conti con l’amore che dovremmo provare nei nostri confronti. Perché è vera quell’affermazione che dice che se non amiamo noi stessi, non possiamo aprirci agli altri. E allora sorge spontanea una domanda: ma noi ci vogliamo bene davvero? Un interrogativo, questo, troppe volte lasciato negli abissi delle giornate che viviamo, ma che torna in auge con un testo più attuale che mai. Imparare ad ... Leggi su dilei (Di mercoledì 30 settembre 2020) Trascorriamo i nostri giorni alla ricerca, a volte estenuante del vero significato dell’amore perché ormai lo abbiamo compreso quanto questo sentimento nasconda in sé mille sfaccettature. Dalla paura di aprirsi, al desiderio nascosto di sentire, di nuovo, il cuore battere. Continuiamo a chiederci se c’è un modo giusto perad amare, senza però fare i conti con l’amore che dovremmo provare nei nostri confronti. Perché è vera quell’affermazione che dice che se non amiamo noi stessi, non possiamo aprirci agli altri. E allora sorge spontanea una domanda: ma noi ci vogliamodavvero? Un interrogativo, questo, troppe volte lasciato negli abissi delle giornate che viviamo, ma che torna in auge con un testo più attuale che mai.ad ...

Il rilevamento condotto per conto della sede diplomatica britannica a Roma indica un massiccio consenso nel nostro paese per buoni rapporti commerciali e ...

La canzone fa da sfondo alla fine di una estate completamente diversa dagli anni passati e per questo difficile da dimenticare. Ecco che si fa strada una storia d'amore, forse l'ennesima, ma con la vo ...

