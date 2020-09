La moglie di Borja Valero saluta Milano | “Grazie a tutti | ora però è l’ora di tornare a casa”

Leggi su golssip

(Di mercoledì 30 settembre 2020) "Vorrei ringraziareper questi tre anni, trovare le parole giuste per ognuno di voi, ma ci metterei una vita. Aho trovato amici che porterò sempre nel cuore, persone con cui ho passato momenti indimenticabili, belli e brutti. Grazie, grazie e grazie di avermi fatto avere una vita felice. Mi mancherete tanto (anche quelli che non appaiono nelle foto ma loro sanno chi sono). Ora però, è l’ora dia casa". Con queste parole e alcuni scatti pieni di amici, famiglie e wags, Rocio Rodriguez si è congedata dalla vita milanese. Lei e, che hato l'Inter per la Fiorentina, hanno fatto ritorno a Firenze. Una città che li aveva accolti con amore e che non hanno mai dimenticato.embedcontent src="instagram" ...