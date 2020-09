Ilaria Capua: «Eviteremo la seconda ondata se non imitiamo gli inglesi, in piazza con fiumi di birra senza mascherina» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 29 settembreIl rischio ora per gli italiani è di vanificare tutti gli sforzi fatti finora. Quegli stessi sforzi che hanno permesso di contenere le cifre della pandemia di Coronavirus sotto la soglia d’allarme, come ha detto Ilaria Capua a Dimartedì su La7: «Il fatto che i contagi da maggio siano nell’ordine del migliaio vuol dire che abbiamo fatto molto meglio degli altri Paesi, che magari durante l’estate hanno anche riso degli italiani bardati con la mascherina». L’invito della direttrice dell’Emerging pathogens institute dell’Università della Florida è quindi di concentrarsi ancora sui comportamenti corretti, perché: «i virus fanno i virus, ma la pandemia la fanno le persone portando in giro il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 29 settembreIl rischio ora per gli italiani è di vanificare tutti gli sforzi fatti finora. Quegli stessi sforzi che hanno permesso di contenere le cifre della pandemia di Coronavirus sotto la soglia d’allarme, come ha dettoa Dimartedì su La7: «Il fatto che i contagi da maggio siano nell’ordine del migliaio vuol dire che abbiamo fatto molto meglio degli altri Paesi, che magari durante l’estate hanno anche riso degli italiani bardati con la». L’invito della direttrice dell’Emerging pathogens institute dell’Università della Florida è quindi di concentrarsi ancora sui comportamenti corretti, perché: «i virus fanno i virus, ma la pandemia la fanno le persone portando in giro il ...

