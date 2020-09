"Il campionato di serie A va sospeso", dice la sottosegretaria Zampa (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - "I protocolli che abbiamo sottoscritto parlano chiaro, il campionato di serie A deve essere sospeso". Così il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, a 'The Breakfast Club' su Radio Capital parlando dei 14 positivi del Genoa. "Quando c'è un numero di positivi così alto, non si può che fermare il campionato - ha sostenuto - i positivi non sono in grado di giocare, e possono contagiare altre persone. Il protocollo è stato sottoscritto anche dalla Federazione calcio. E nessuno al momento sta facendo pressioni su di noi". "Il comitato tecnico scientifico è radicalmente contrario alla presenza dei tifosi sugli spalti. Su questo si è già espresso" ha concluso Zampa. Leggi su agi (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - "I protocolli che abbiamo sottoscritto parlano chiaro, ildiA deve essere". Così il sottosegretario alla Salute, Sandra, a 'The Breakfast Club' su Radio Capital parlando dei 14 positivi del Genoa. "Quando c'è un numero di positivi così alto, non si può che fermare il- ha sostenuto - i positivi non sono in grado di giocare, e possono contagiare altre persone. Il protocollo è stato sottoscritto anche dalla Federazione calcio. E nessuno al momento sta facendo pressioni su di noi". "Il comitato tecnico scientifico è radicalmente contrario alla presenza dei tifosi sugli spalti. Su questo si è già espresso" ha concluso

