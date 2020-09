Grande Fratello Vip, Natalia Paragoni commenta la vicinanza tra Andrea Zelletta e Matilde Brandi? "Non capisco" (Di mercoledì 30 settembre 2020) "Non capisco". Sono bastate due parole per far finire il nome di Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta, nei trending topics di Twitter. Quale potrebbe essere il motivo di tanto nervosismo? Forse la vicinanza tra l'ex volto di Uomini e Donne e Matilde Brandi all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Qualche giorno fa, al settimanale Chi, la ragazza aveva detto: "L’ho visto a proprio agio e si è relazionato bene con le donne, anche quelle anziane. Dayane Mello che lo spoglia? Non mi dà fastidio. Andrea fa il modello ed è abituato a vedere donne bellissime, vede culi e tette ogni giorno. Matilde Brandi mi piace tantissimo, ... Leggi su blogo (Di mercoledì 30 settembre 2020) "Non". Sono bastate due parole per far finire il nome di, la fidanzata di, nei trending topics di Twitter. Quale potrebbe essere il motivo di tanto nervosismo? Forse latra l'ex volto di Uomini e Donne eall'interno della Casa delVip. Qualche giorno fa, al settimanale Chi, la ragazza aveva detto: "L’ho visto a proprio agio e si è relazionato bene con le donne, anche quelle anziane. Dayane Mello che lo spoglia? Non mi dà fastidio.fa il modello ed è abituato a vedere donne bellissime, vede culi e tette ogni giorno.mi piace tantissimo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck "cerca il ridicolo, tutto calcolato". Voci di corridoio a Mediaset, la verità sul nudo integrale LiberoQuotidiano.it Andrea Zelletta riempie di complimenti Matilde, Natalia reagisce

Sui social, infatti, non passano inosservati i gesti che Andrea fa nei confronti di Matilde. Già dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, la Brandi aveva avuto una piccola crisi e Zelletta era ...

Elisabetta Gregoraci sulla rottura con Briatore: “Non ero la sua priorità”

Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare a delle confessioni circa la fine del matrimonio con Flavio Briatore. La concorrente, in un momento di confidenza con Patrizia De ...

