Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sul coming out di Gabriel Garko, i retroscena (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il condutture del reality e direttore di Chi, parla della scelta dell'attore di rivelare la sua omosessualità: "Convincerlo ad aprirsi e fare coming out non è stato facile". Leggi su comingsoon (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il condutture del reality e direttore di Chi, parla della scelta dell'attore di rivelare la sua omosessualità: "Convincerlo ad aprirsi e fareout non è stato facile".

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - vocidicitta : Foto appena pubblicata @ Grande Fratello VIP - semplicissimaa : Per chi non lo ricordasse, fefè passò alla storia durante un'edizione del grande fratello parlando di sè sempre in terza persona -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck "cerca il ridicolo, tutto calcolato". Voci di corridoio a Mediaset, la verità sul nudo integrale LiberoQuotidiano.it Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci svela perché si è lasciata con Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci protagonista di un incidente piccante al Grande Fratello Vip 5. (Kontrokultura) Nuove rivelazioni sulle condizioni di salute di Michael Schumacher arrivano dalla casa del Grande ...

Clamoroso spoiler al Grande Fratello, la Gregoraci svela come sta davvero Michael Schumacker

“So come sta davvero Michael Shumacker. Non parla, comunica con gli occhi”: Elisabetta Gregoraci pronuncia queste parole dentro al casa del Grande Fratello ma nel giro di poche ore la notizia fa il ...

Elisabetta Gregoraci protagonista di un incidente piccante al Grande Fratello Vip 5. (Kontrokultura) Nuove rivelazioni sulle condizioni di salute di Michael Schumacher arrivano dalla casa del Grande ...“So come sta davvero Michael Shumacker. Non parla, comunica con gli occhi”: Elisabetta Gregoraci pronuncia queste parole dentro al casa del Grande Fratello ma nel giro di poche ore la notizia fa il ...