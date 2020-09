Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini: "Convincere Gabriel Garko non è stato facile" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Alfonso Signorini ha raccontato che non è stato facile Convincere Gabriel Garko ad andare al Grande Fratello Vip 5 e fare coming out. Alfonso Signorini torna sul coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5 dicendo che non è stato facile convincerlo ad andare in studio. Il conduttore ha raccontato tutti i retroscena della serata in cui l'attore ha confessato quel "segreto di pulcinella" durante sua trasmissione. Alfonso Signorini ha raccontato sulle pagine del settimanale Chi le emozioni vissute da ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 settembre 2020)ha raccontato che nonad andare alVip 5 e fare coming out.torna sul coming out dialVip 5 dicendo che nonconvincerlo ad andare in studio. Il conduttore ha raccontato tutti i retroscena della serata in cui l'attore ha confessato quel "segreto di pulcinella" durante sua trasmissione.ha raccontato sulle pagine del settimanale Chi le emozioni vissute da ...

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #29settembre 1901; nasce a Roma il nostro celebre Fratello #EnricoFermi, premio Nobel per la Fisica, i… - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - Albanofilosofo : @Lucas_Gatti_ARG @Michele81953416 @super_caz @scureggione @matteosalvinimi Smettetela di citare i grandi filosofi c… - SoniaTarantola : Tutti abbiamo un #lifelog, gemello digitale con i nostri dati che ci guida nelle scelte di consumo, etiche e politi… -