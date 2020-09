Faggiano: “Non possiamo giocare contro il Torino. La Asl ci ha fermato. Siamo in quarantena” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il direttore sportivo del Genoa, Faggiano. “Siamo tutti in quarantena. La Asl ci ha fermato, non posSiamo giocare sabato contro il Torino anche con i 13 disponibili. Senza allenamenti dobbiamo rinviarla. La data si trova perché anche i granata non fanno le Coppe. Con il Napoli non abbiamo mai chiesto il rinvio anche perché il calendario prevedeva la sfida sabato contro il Torino. Poi voglio chiarire che la mia frase sulla sconfitta al San Paolo perché eravamo positivi al Covid era solo una battuta, che non è stata colta. A breve comunicheremo l’elenco dei positivi. Stiamo risolvendo i problemi sulla privacy e poi daremo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il direttore sportivo del Genoa,. “tutti in quarantena. La Asl ci ha, nonsabatoilanche con i 13 disponibili. Senza allenamenti dobbiamo rinviarla. La data si trova perché anche i granata non fanno le Coppe. Con il Napoli non abbiamo mai chiesto il rinvio anche perché il calendario prevedeva la sfida sabatoil. Poi voglio chiarire che la mia frase sulla sconfitta al San Paolo perché eravamo positivi al Covid era solo una battuta, che non è stata colta. A breve comunicheremo l’elenco dei positivi. Stiamo risolvendo i problemi sulla privacy e poi daremo ...

TuttoMercatoWeb : Genoa, Faggiano: 'Siamo in quarantena, non possiamo giocare. A breve i nomi dei positivi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: GENOA - Faggiano: 'Siamo tutti in quarantena, non possiamo giocare sabato contro il Torino anche con i 13 disponibili,… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Faggiano: 'Siamo tutti in quarantena, non possiamo giocare sabato contro il Torino anche con i 13 disponibili,… - napolista : #Faggiano: “Non possiamo giocare contro il #Torino. La Asl ci ha fermato. Siamo in quarantena” A Radio Kiss Kiss Na… - Salvato95551627 : RT @kisskissnapoli: Faggiano: 'Con il Napoli non abbiamo mai chiesto il rinvio anche perché il calendario prevedeva la sfida sabato contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Faggiano “Non Politano prumosso! Trasette e ppoco doppo mettette 'a firma sott'ô tre a uno IlNapolista