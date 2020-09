Elisabetta Gregoraci svela il reale motivo della rottura con Briatore: “È successa una cosa al funerale di mia mamma” (VIDEO) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Durante una chiacchierata con Patrizia De Blanck ed altri concorrenti del GF VIip, Elisabetta Gregoraci ha raccontato i veri motivi della rottura con Flavio Briatore. La showgirl ha parlato di un episodio alquanto grave accaduto il giorno del funerale di sua madre. Da quel momento in poi, nel cuore di Elisabetta qualcosa è cambiato e non è più riuscita a guardare con gli stessi occhi suo marito. Andiamo a vedere che cosa è accaduto e come hanno commentato le coinquiline. La confessione di Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci è tra le concorrenti che destano più curiosità in questa edizione del GF Vip, specie in ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 30 settembre 2020) Durante una chiacchierata con Patrizia De Blanck ed altri concorrenti del GF VIip,ha raccontato i veri motivicon Flavio. La showgirl ha parlato di un episodio alquanto grave accaduto il giorno deldi sua madre. Da quel momento in poi, nel cuore diqualè cambiato e non è più riuscita a guardare con gli stessi occhi suo marito. Andiamo a vedere cheè accaduto e come hanno commentato le coinquiline. La confessione diè tra le concorrenti che destano più curiosità in questa edizione del GF Vip, specie in ...

HuffPostItalia : Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, andò in discoteca' - Corriere : Gregoraci, la verità sulla rottura con Briatore: «Mi trascurava. Morì mia madre e lui andò in discoteca» - GrandeFratello : 'Quel giorno non gliel'ho più perdonato...' #GFVIP - CronacaSocial : ?? #GFVIP5: #Gregoraci contro #Briatore: 'Mi ha lasciato sola ai funerali di mia madre'. LEGGI??… - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore: “Quel giorno non gliel’ho perdonato” -