Bollette in aumento dal 1° ottobre | ecco quanto e cosa cambia

(Di mercoledì 30 settembre 2020)indal 1°, sì domani. Dopo i «forti cali» dei mesi del lockdown, tornano a crescere i costi delle tariffe energetiche. Non di poco: secondo Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambienti, i rincari dal 1°saranno del 15,6% per la luce e dell'11,4% per il gas. Si tratta di oneri pesanti specialmente in un periodo di recessione senza precedenti causato da coronavirus e conseguente lockdown con blocco delle attività economiche che, secondo le stime rese note dal Tesoro il 29 settembre, vedranno quest'anno una contrazione dell'economia italiana del 9%. Tuttavia nel secondo trimestre 2020 si erano registrati ribassi dellepari a -18,3% per l'elettricità e -13,5% per il gas, proseguiti ...