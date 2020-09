Antonio Contoli è stato condannato a 14 anni per l'omicidio Vannini (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - La seconda corte d'assise d'appello di Roma ha condannato a 14 anni di reclusione per omicidio volontario con dolo eventuale il sottufficiale della Marina Militare Antonio Ciontoli per la morte di Marco Vannini, ucciso con un colpo di pistola la notte tra il 17 e 18 maggio del 2015 a Ladispoli. Nove anni e 4 mesi di reclusione per concorso anomalo in omicidio volontari sono stati comminati agli altri familiari: Maria Pezzillo, moglie dell'imputato, e i figli Federico e Martina, fidanzata dalla vittima. Leggi su agi (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - La seconda corte d'assise d'appello di Roma haa 14di reclusione pervolontario con dolo eventuale il sottufficiale della Marina MilitareCiontoli per la morte di Marco Vni, ucciso con un colpo di pistola la notte tra il 17 e 18 maggio del 2015 a Ladispoli. Novee 4 mesi di reclusione per concorso anomalo involontari sono stati comminati agli altri familiari: Maria Pezzillo, moglie dell'imputato, e i figli Federico e Martina, fidanzata dalla vittima.

Quattordici anni di carcere. È la condanna per Antonio Ciontoli nel processo di appello bis per l'omicidio (volontario con dolo eventuale) di . La corte ha condannato a 9 anni e quattro mesi di ...

Antonio Ciontoli condannato a 14 anni: la sentenza per l’omicidio di Marco Vannini

Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni mentre la moglie e i due figli a 9 anni e 4 mesi per la morte di Marco Vannini avvenuta a Ladispoli nel maggio del 2015. Per il capofamiglia i giudici, ...

Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni mentre la moglie e i due figli a 9 anni e 4 mesi per la morte di Marco Vannini avvenuta a Ladispoli nel maggio del 2015. Per il capofamiglia i giudici, ...