Un posto al sole anticipazioni 30 settembre 2020: Fabrizio mette fuori gioco Roberto e Lara? (Di martedì 29 settembre 2020) Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda mercoledì 30 settembre 2020 su Rai3 alle 20:45, Roberto Ferri e Lara sembrano poter avere ragione di Marina, ma niente è ancora detto... anticipazioni. Un posto al sole torna mercoledì 30 settembre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Nelle anticipazioni continua il braccio di ferro sui cantieri tra Roberto e Marina, ma qualcuno potrebbe capovolgere la situazione in favore della Giordano. La complicità tra Roberto e Lara sembra farsi sempre più stretta, Fabrizio prenderà due sorprendenti decisioni sul piano professionale ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 settembre 2020) Nella nuova puntata di Unal, in onda mercoledì 30su Rai3 alle 20:45,Ferri esembrano poter avere ragione di Marina, ma niente è ancora detto.... Unaltorna mercoledì 30su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Nellecontinua il braccio di ferro sui cantieri trae Marina, ma qualcuno potrebbe capovolgere la situazione in favore della Giordano. La complicità trasembra farsi sempre più stretta,prenderà due sorprendenti decisioni sul piano professionale ...

Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito dopo onli… - impulse3737 : RT @MariaWedde: NUVOLE Vanno, vengono, ritornano. E magari si fermano tanti giorni, Che non vedi più il sole e le stelle E ti sembra di non… - POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni del 30 settembre: Lara e Roberto sempre più vicini... - TattianaMariel : RT @MariaWedde: NUVOLE Vanno, vengono, ritornano. E magari si fermano tanti giorni, Che non vedi più il sole e le stelle E ti sembra di non… - hr130130 : RT @MariaWedde: NUVOLE Vanno, vengono, ritornano. E magari si fermano tanti giorni, Che non vedi più il sole e le stelle E ti sembra di non… -