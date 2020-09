Raimondo Todaro torna a casa: “Fosse per me inizierei oggi stesso” (Di martedì 29 settembre 2020) Questa nuova edizione di Ballando con le Stelle è iniziata in maniera scoppiettante – forse addirittura troppo. Già dai primi giorni, in effetti, si sono succeduti alcuni piccoli incidenti di percorso che hanno minato la tranquillità del talent show di Milly Carlucci. Il “contrattempo” più importante è sicuramente quello vissuto da Raimondo Todaro, che ora sembra però pronto a tornare in pista. Il ballerino, che quest’anno fa coppia con Elisa Isoardi, è infatti stato operato d’urgenza per risolvere quello che sembrava un piccolo problema di salute. Poco dopo la fine della prima puntata di Ballando con le Stelle, infatti, Raimondo ha accusato dolori addominali a causa dell’appendicite e i medici sono subito intervenuti. ... Leggi su dilei (Di martedì 29 settembre 2020) Questa nuova edizione di Ballando con le Stelle è iniziata in maniera scoppiettante – forse addirittura troppo. Già dai primi giorni, in effetti, si sono succeduti alcuni piccoli incidenti di percorso che hanno minato la tranquillità del talent show di Milly Carlucci. Il “contrattempo” più importante è sicuramente quello vissuto da, che ora sembra però pronto are in pista. Il ballerino, che quest’anno fa coppia con Elisa Isoardi, è infatti stato operato d’urgenza per risolvere quello che sembrava un piccolo problema di salute. Poco dopo la fine della prima puntata di Ballando con le Stelle, infatti,ha accusato dolori addominali a causa dell’appendicite e i medici sono subito intervenuti. ...

