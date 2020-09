Povero Pirlo | ha tutto da perdere

(Di martedì 29 settembre 2020) Leo Turrini Forse è vero. O forse no. Due giornate nemmeno piene non bastano per scommettere su un campionato figlio del pluralismo al vertice. Eppur si muove... Per cominciare, sarà qui ribadito che ...

Forse è vero. O forse no. Due giornate nemmeno piene non bastano per scommettere su un campionato figlio del pluralismo al vertice. Eppur si muove... Per cominciare, sarà qui ribadito che l’Atalanta h ...Dopo il debutto con goal offerto contro la Sampdoria, per lo svedese prova incolore nella trasferta capitolina: prove di duttilità.