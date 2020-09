PosteMobile down, rete a singhiozzo L’azienda: «Ripristinata l’operatività» (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo i disagi registrati nella giornata del 28 settembre, PosteMobile annuncia che i problemi sono stati risolti. Alcuni utenti segnalano ancora disservizi. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo i disagi registrati nella giornata del 28 settembre,annuncia che i problemi sono stati risolti. Alcuni utenti segnalano ancora disservizi.

SettenewsWeb : Problemi di connessione ieri, lunedì 28 settembre, in tutta Italia, riscontrati dagli utenti di PosteMobile: la ret… - paulin_spa : @KarlyKleyn @g185963 @PosteMobile @VodafoneIT Ad onor del vero riconosco che @PosteMobile #PostDown fa girare il mi… - paulin_spa : Ad onor del vero riconosco che @PosteMobile #PostDown fa girare il mio smart come una ferrari ?? e con segnale radio… - aureumelio : molti utenti si stanno lamentando negli ultimi minuti di problemi di varia natura con l’operatore di Poste Italiane. - infoiteconomia : PosteMobile down: qual è stata la causa del disservizio? Poste Italiane si scusa per il disagio -