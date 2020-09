Non c’è pace per Briatore: Tapiro d’Oro dopo l’uscita della Gregoraci (Di martedì 29 settembre 2020) Flavio Briatore non sta attraversando un periodo facile dal Covid alle dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci, l’imprenditore si è tristemente guadagnato un Tapiro d’Oro. Poteva andare peggio, in effetti: nonostante l’età e gli acciacchi relativi, Flavio Briatore è guarito dal Coronavirus dopo una degenza non troppo lunga. Le cose sono andate molto peggio all’amico che l’imprenditore era andato … L'articolo Non c’è pace per Briatore: Tapiro d’Oro dopo l’uscita della Gregoraci è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 29 settembre 2020) Flavionon sta attraversando un periodo facile dal Covid alle dichiarazioni di Elisabetta, l’imprenditore si è tristemente guadagnato und’Oro. Poteva andare peggio, in effetti: nonostante l’età e gli acciacchi relativi, Flavioè guarito dal Coronavirusuna degenza non troppo lunga. Le cose sono andate molto peggio all’amico che l’imprenditore era andato … L'articolo Non c’èperd’Orol’uscitaè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

