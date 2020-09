Milano, Roberto Maroni rinviato a giudizio: “Pressioni per un contratto a una collaboratrice” (Di martedì 29 settembre 2020) Roberto Maroni rinviato a giudizio per induzione indebita e turbata libertà nel procedimento di scelta di una collaboratrice. Milano – Roberto Maroni rinviato a giudizio. Secondo quanto scritto da La Repubblica, l’ex governatore della Lombardia nelle prossime settimane dovrà affrontare un nuovo processo per aver fatto delle pressioni per un contratto ad una collaboratrice. Le accuse contestate al politico sono quelle di induzione indebita e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente. Una vicenda molto simile a quella che lo ha visto condannato a un anno in appello per favorire una delle sue collaboratrici quando era al ministero ... Leggi su newsmondo (Di martedì 29 settembre 2020)per induzione indebita e turbata libertà nel procedimento di scelta di una collaboratrice.. Secondo quanto scritto da La Repubblica, l’ex governatore della Lombardia nelle prossime settimane dovrà affrontare un nuovo processo per aver fatto delle pressioni per unad una collaboratrice. Le accuse contestate al politico sono quelle di induzione indebita e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente. Una vicenda molto simile a quella che lo ha visto condannato a un anno in appello per favorire una delle sue collaboratrici quando era al ministero ...

repubblica : Delitto di don Roberto, l'assassino aggredisce gli agenti in carcere. La ministra Lamorgese: 'Non era emersa la sua… - cicalone1963 : RT @sindaco_roma: LA LEGA AL GOVERNO ... IERI COME OGGI Roberto Maroni ancora a processo: “Pressioni per un contratto a una collaboratrice… - CarloneDaniela : RT @Cassio39592131: Quando leggo queste notizie e penso agli analfabeti che votano lega che hanno figli disoccupati ... godo! Idioti vi fot… - MarceVann : RT @Cassio39592131: Quando leggo queste notizie e penso agli analfabeti che votano lega che hanno figli disoccupati ... godo! Idioti vi fot… - MKISKOV : RT @sindaco_roma: LA LEGA AL GOVERNO ... IERI COME OGGI Roberto Maroni ancora a processo: “Pressioni per un contratto a una collaboratrice… -