Maltempo, alluvione e fiume di fango a Sarno: gli sfollati tornano a casa, domani riaprono le scuole (Di martedì 29 settembre 2020) Possono rientrare nelle loro abitazioni i 250 sfollati di Sarno (Salerno) costretti a lasciare domenica scorsa le proprie case per gli frane e allagamenti causati Maltempo: il sindaco ha firmato un'ordinanza con cui ha disposto anche la chiusura del centro di accoglienza nella scuola Baccelli. domani riapriranno anche le scuole. Nelle scorse ore si è tenuta una riunione operativa con la Protezione civile regionale e il Genio civile per la conta dei danni.

