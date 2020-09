M5S, cresce il partito dei favorevoli al Mes (pronti poi a fuggire tra le braccia di Conte) (Di martedì 29 settembre 2020) Luigi Di Maio lo ha detto chiaro e tondo in questi giorni, in un’intervista rilasciata a Repubblica : “In prospettiva vedo un’alleanza a tre: M5S, Pd e partito di Conte”. Un modo per tentare di scacciare l’ombra, vastissima, del premier sul futuro del Movimento, che il ministro degli Esteri vorrebbe invece legato a sé. Ma anche per chiarire come ormai lo scisma sia pressoché inevitabile. Con una parte dei grillini già pronti a fuggire tra le braccia dell’Avvocato del Popolo: i contrasti con Casaleggio, in questo senso, potrebbero alla fine rivelarsi semplicemente come il pretesto giusto per dare l’addio. Quanti siano i Cinque Stelle già armati di valigia e pronti a uscire dalla casa del Movimento appena sarà ... Leggi su ilparagone (Di martedì 29 settembre 2020) Luigi Di Maio lo ha detto chiaro e tondo in questi giorni, in un’intervista rilasciata a Repubblica : “In prospettiva vedo un’alleanza a tre: M5S, Pd edi”. Un modo per tentare di scacciare l’ombra, vastissima, del premier sul futuro del Movimento, che il ministro degli Esteri vorrebbe invece legato a sé. Ma anche per chiarire come ormai lo scisma sia pressoché inevitabile. Con una parte dei grillini giàtra ledell’Avvocato del Popolo: i contrasti con Casaleggio, in questo senso, potrebbero alla fine rivelarsi semplicemente come il pretesto giusto per dare l’addio. Quanti siano i Cinque Stelle già armati di valigia ea uscire dalla casa del Movimento appena sarà ...

