“Hanno beccato il colpevole!”. Omicidio arbitro De Santis: si tratterebbe di un 21enne (Di martedì 29 settembre 2020) C’è un fermo nell’ambito delle indagini sull’Omicidio di Daniele De Santis, 33 anni, arbitro, ed Eleonora Manta, 30 anni, impiegata Inps, la coppia uccisa la sera del 21 settembre scorso in un appartamento di via Montello a Lecce. Il presunto omicida, ha detto il procuratore capo della Repubblica del tribunale di Lecce Leonardo Leone De Castris, è A.D.M., un 21enne di Casarano, studente in Scienze Infermieristiche “con attività all’ospedale Vito Fazzi”. Il giovane è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Il procuratore ha parlato di un ragazzo che “era stato coinquilino, cioè affittuario di una stanza nei mesi precedenti e fino all’agosto scorso”. Proprio nella casa dove è avvenuto il delitto. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 settembre 2020) C’è un fermo nell’ambito delle indagini sull’di Daniele De, 33 anni,, ed Eleonora Manta, 30 anni, impiegata Inps, la coppia uccisa la sera del 21 settembre scorso in un appartamento di via Montello a Lecce. Il presunto omicida, ha detto il procuratore capo della Repubblica del tribunale di Lecce Leonardo Leone De Castris, è A.D.M., undi Casarano, studente in Scienze Infermieristiche “con attività all’ospedale Vito Fazzi”. Il giovane è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Il procuratore ha parlato di un ragazzo che “era stato coinquilino, cioè affittuario di una stanza nei mesi precedenti e fino all’agosto scorso”. Proprio nella casa dove è avvenuto il delitto. ...

