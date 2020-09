Export, Di Maio: "Due miliardi di euro per le aziende" (Di martedì 29 settembre 2020) Bari, 29 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Il patto per l'Export, che abbiamo presentato lo scorso 8 giugno insieme agli altri partner istituzionali (Ice, Sace, Simest), contiene un insieme di misure e azioni pensate per accompagnare le aziende nel rilancio del made in Italy. Alla sua attuazione sono già stati dedicati stanziamenti consistenti, per un ammontare complessivo che sfiora i 2 miliardi di euro". Così il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, a proposito della sua partecipazione agli Stati generali dell'Export, in programma il 10 ottobre alla Nuova Fiera del Levante di Bari. Il titolare del dicastero della Farnesina chiuderà col suo intervento la plenaria 'Pandemia Covid-19, il valore trainante dell'innovatività e delle imprese sociali', a cui ... Leggi su iltempo (Di martedì 29 settembre 2020) Bari, 29 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Il patto per l', che abbiamo presentato lo scorso 8 giugno insieme agli altri partner istituzionali (Ice, Sace, Simest), contiene un insieme di misure e azioni pensate per accompagnare lenel rilancio del made in Italy. Alla sua attuazione sono già stati dedicati stanziamenti consistenti, per un ammontare complessivo che sfiora i 2di". Così il ministro degli Affari esteri, Luigi Di, a proposito della sua partecipazione agli Stati generali dell', in programma il 10 ottobre alla Nuova Fiera del Levante di Bari. Il titolare del dicastero della Farnesina chiuderà col suo intervento la plenaria 'Pandemia Covid-19, il valore trainante dell'innovatività e delle imprese sociali', a cui ...

fisco24_info : Export, Di Maio: 'Due miliardi di euro per le aziende' : - TV7Benevento : Export, Di Maio: 'Due miliardi di euro per le aziende'... - Adnkronos : Export, Di Maio: 'Due miliardi di euro per le aziende' - M5S_No_Grazie : RT @PagellaPolitica: Luigi #DiMaio è impreciso quando dice che le esportazioni del Sud Italia salgono a causa dell’aumento dell'#export deg… - 1970Germano : RT @PagellaPolitica: Luigi #DiMaio è impreciso quando dice che le esportazioni del Sud Italia salgono a causa dell’aumento dell'#export deg… -

Ultime Notizie dalla rete : Export Maio Export, Di Maio: "Due miliardi di euro per le aziende" Adnkronos Export, Di Maio: "Due miliardi di euro per le aziende"

Bari, 29 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Il patto per l'export, che abbiamo presentato lo scorso 8 giugno insieme agli altri partner istituzionali (Ice, Sace, Simest), contiene un insieme di misure e az ...

Plenaria online per il Cgie: "Non dimenticare gli italiani all’estero"

Quale sarà il futuro della rappresentanza italiana all’estero? Se lo chiede la politica - dopo il referendum che ha tagliato 6 parlamentari eletti fuori dai confini nazionali - e se lo chiede la rappr ...

Bari, 29 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Il patto per l'export, che abbiamo presentato lo scorso 8 giugno insieme agli altri partner istituzionali (Ice, Sace, Simest), contiene un insieme di misure e az ...Quale sarà il futuro della rappresentanza italiana all’estero? Se lo chiede la politica - dopo il referendum che ha tagliato 6 parlamentari eletti fuori dai confini nazionali - e se lo chiede la rappr ...