E’ iniziata la seconda ondata di Covid-19? Ricciardi è categorico: “No, in realtà non è mai finita la prima” (Di martedì 29 settembre 2020) Ci si chiede, ormai con sempre maggiore frequenza, se è iniziata la seconda ondata di Coronavirus. In merito il consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi è molto categorico: “In realtà non è mai finita la prima. Quello che abbiamo fatto è stato appiattire la curva epidemica ma non azzerarla, quindi, quando ci sono le condizioni favorevoli, come sono state quelle dei comportamenti estivi e adesso purtroppo il freddo, la curva si riapre”. Secondo Ricciardi “è ancora la prima ondata, che di fatto viene chiamata seconda solo perche’ corrisponde a una nuova stagione, ma la pandemia e’ sempre quella. L’azzeramento non e’ avvenuto e quindi ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) Ci si chiede, ormai con sempre maggiore frequenza, se èladi Coronavirus. In merito il consulente del ministro della Salute Walterè molto: “In realtà non è maila prima. Quello che abbiamo fatto è stato appiattire la curva epidemica ma non azzerarla, quindi, quando ci sono le condizioni favorevoli, come sono state quelle dei comportamenti estivi e adesso purtroppo il freddo, la curva si riapre”. Secondo“è ancora la prima, che di fatto viene chiamatasolo perche’ corrisponde a una nuova stagione, ma la pandemia e’ sempre quella. L’azzeramento non e’ avvenuto e quindi ...

