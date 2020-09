Dai rifiuti organici ai fanghi di depurazione: utilities protagoniste nello sviluppo della bioeconomia (Di martedì 29 settembre 2020) “Già oggi il mondo delle utilities è uno dei protagonisti della bioeconomia urbana: ora la sfida è quella di replicare in tutto il Paese le esperienze virtuose e di inquadrare gli investimenti necessari al suo sviluppo nel solco del Recovery fund”: lo ha detto Giordano Colarullo, direttore generale di Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche) intervenendo all’assemblea annuale del Cluster SPRING. Per Colarullo “l’utilizzo del Recovery fund contribuirà ad accelerare la transizione verso l’economia circolare e, in questo contesto, le nostre associate hanno proposto progetti dal valore complessivo di quasi 2 miliardi di euro, 700 milioni dei quali incentrati sullo sviluppo della ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) “Già oggi il mondo delleè uno dei protagonistiurbana: ora la sfida è quella di replicare in tutto il Paese le esperienze virtuose e di inquadrare gli investimenti necessari al suonel solco del Recovery fund”: lo ha detto Giordano Colarullo, direttore generale di Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche) intervenendo all’assemblea annuale del Cluster SPRING. Per Colarullo “l’utilizzo del Recovery fund contribuirà ad accelerare la transizione verso l’economia circolare e, in questo contesto, le nostre associate hanno proposto progetti dal valore complessivo di quasi 2 miliardi di euro, 700 milioni dei quali incentrati sullo...

