Conte: “Lo stipendio di Tridico? È adeguato e prende meno degli altri. Lavorare anche la notte per chi ancora aspetta la cassa integrazione” (Di martedì 29 settembre 2020) Sul caso dell’aumento dello stipendio di Pasquale Tridico a 150mila euro, Giuseppe Conte aveva chiesto tempo per poter “approfondire la questione”. Ora che quegli accertamenti sono stati fatti, il presidente del Consiglio cerca di mettere fine alle polemiche, sottolineando che il presidente dell’Inps “all’atto dell’insediamento prendeva emolumenti molto inferiori” rispetto al suo predecessore. Poi ricorda da dov’è nata tutta la vicenda: “C’è stato un riassetto dei vertici dell’Inps e credo dell’Inail, sono stati insediati dei cda, e a quel punto, su base di procedimenti legislativi e regolamentari, è stato necessario adeguare gli emolumenti del presidente dell’Inps e prevederli per i componenti del Consiglio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Sul caso dell’aumento dellodi Pasqualea 150mila euro, Giuseppeaveva chiesto tempo per poter “approfondire la questione”. Ora che quegli accertamenti sono stati fatti, il presidente del Consiglio cerca di mettere fine alle polemiche, sottolineando che il presidente dell’Inps “all’atto dell’insediamentova emolumenti molto inferiori” rispetto al suo predecessore. Poi ricorda da dov’è nata tutta la vicenda: “C’è stato un riassetto dei vertici dell’Inps e credo dell’Inail, sono stati insediati dei cda, e a quel punto, su base di procedimenti legislativi e regolamentari, è stato necessario adeguare gli emolumenti del presidente dell’Inps e prevederli per i componenti del Consiglio di ...

Giorgiolaporta : Se #Conte ha raddoppiato lo stipendio a #Tridico durante la pandemia, ha colpa e deve dimettersi; se peggio ancora,… - NicolaPorro : #Conte annuncia lo stop di #Quota100. Con l'articolo di @RicoAlessandro, 4 mesi fa, siamo stati tra i primi a scriv… - davidealgebris : La piu grande frode per cittadini onesti : Il governo Conte 1. Regalati €10 miliardi a chi aveva già lavoro o pensi… - ALisimberti : RT @LaVeritaWeb: Lo storico: «il presidente della Repubblica non doveva dare l'incarico a uno sconosciuto senza identità politica. Sull'ist… - clikservernet : Conte: “Lo stipendio di Tridico? È adeguato e prende meno degli altri. Lavorare anche la notte per chi ancora aspet… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Lo Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene via web alla giornata conclusiva della seconda edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile Fortune Italia