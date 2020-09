Cessioni Juventus, Rugani dice addio: accordo a un passo (Di martedì 29 settembre 2020) Cessioni Juventus- Come evidenziato da “Gianluca Di Marzio”, il Valencia sarebbe piombato con forte decisione su Daniele Rugani. Apertura totale da parte della Juventus e addio sempre più vicino. Chiuso dalla forte concorrenza difensiva, Rugani sarebbe pronto a dire sì alla corte del club spagnolo per rimettersi in gioco in vista dei prossimi Europei. Cessioni Juventus, anche Douglas Costa verso l’addio Non solo Rugani, la sensazione è che la Juventus lavorerà attentamente anche sulla possibile cessione di Douglas Costa, sempre più lontano dai piani tattici di Pirlo. Leggi anche: Chiesa Juventus, “Gazzetta dello ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 29 settembre 2020)- Come evidenziato da “Gianluca Di Marzio”, il Valencia sarebbe piombato con forte decisione su Daniele. Apertura totale da parte dellasempre più vicino. Chiuso dalla forte concorrenza difensiva,sarebbe pronto a dire sì alla corte del club spagnolo per rimettersi in gioco in vista dei prossimi Europei., anche Douglas Costa verso l’Non solo, la sensazione è che lalavorerà attentamente anche sulla possibile cessione di Douglas Costa, sempre più lontano dai piani tattici di Pirlo. Leggi anche: Chiesa, “Gazzetta dello ...

DiMarzio : #Juventus, il punto sulle cessioni e l’ipotesi #EmersonPalmieri se parte #DeSciglio #calciomercato - GianmarcoGio : 5 sostituzioni: al netto di eventuali acquisti o cessioni, #Juventus, #Napoli (in attesa di un centrocampista) e so… - cody53250131 : RT @_deep_x: È bello come già si parli di #juventus incompleta,incapace di esprimersi,mal costruita..bla bla bla. Il calciomercato non è fi… - KarlOne71 : RT @_deep_x: È bello come già si parli di #juventus incompleta,incapace di esprimersi,mal costruita..bla bla bla. Il calciomercato non è fi… - scuroscuroscuro : RT @_deep_x: È bello come già si parli di #juventus incompleta,incapace di esprimersi,mal costruita..bla bla bla. Il calciomercato non è fi… -