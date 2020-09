Calciomercato Juventus, Di Marzio su Chiesa: “Occhio a questi tre giocatori” (Di martedì 29 settembre 2020) Da sfida a corsa solitaria? Il duello con il Milan per strappare Federico Chiesa dalle mani di Rocco Commisso potrebbe essere più duro del previsto. Tanto impervio da poter far vacillare anche definitivamente il Diavolo, una delle pretendenti al cartellino del funambolico esterno offensivo viola. Se da un lato la Fiorentina sembrerebbe ormai rassegnatasi a perdere il suo pupillo e, al fine di assecondare la sua volontà, avrebbe aperto ad una cessione, dall’altro accontentare economicamente la Viola potrebbe rivelarsi una vera e propria impresa titanica. Le richiesta del club di Firenze sono estremamente alte e solo un colpo di genio di Paratici potrebbe riuscire ad imbastire un’intesa risolutiva. Nel frattempo, la priorità per il direttore sportivo sarebbe quella di piazzare gli ultimi esuberi rimasti in rosa. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 29 settembre 2020) Da sfida a corsa solitaria? Il duello con il Milan per strappare Federicodalle mani di Rocco Commisso potrebbe essere più duro del previsto. Tanto impervio da poter far vacillare anche definitivamente il Diavolo, una delle pretendenti al cartellino del funambolico esterno offensivo viola. Se da un lato la Fiorentina sembrerebbe ormai rassegnatasi a perdere il suo pupillo e, al fine di assecondare la sua volontà, avrebbe aperto ad una cessione, dall’altro accontentare economicamente la Viola potrebbe rivelarsi una vera e propria impresa titanica. Le richiesta del club di Firenze sono estremamente alte e solo un colpo di genio di Paratici potrebbe riuscire ad imbastire un’intesa risolutiva. Nel frattempo, la priorità per il direttore sportivo sarebbe quella di piazzare gli ultimi esuberi rimasti in rosa. LEGGI ANCHE: ...

