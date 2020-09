Bollette, dal 1° ottobre forti rincari per luce (+15,6%) e gas (+11,4%) (Di martedì 29 settembre 2020) Secondo Arera, i rincari dal 1 ottobre saranno consistenti e in misura del 15,6% per la luce e dell’11,4% per il gas. Ciononostante, per la famiglia tipo sono ancora previsti risparmi per quest’anno dopo i ribassi post Covid Leggi su corriere (Di martedì 29 settembre 2020) Secondo Arera, idal 1saranno consistenti e in misura del 15,6% per lae dell’11,4% per il gas. Ciononostante, per la famiglia tipo sono ancora previsti risparmi per quest’anno dopo i ribassi post Covid

Ultime Notizie dalla rete : Bollette dal Energia, volano le bollette: +15,6% l'elettricità, +11,4 il gas naturale la Repubblica Energia, volano le bollette: +15,6% l'elettricità, +11,4 il gas naturale

Bollette, da ottobre rimbalzo per luce (+15,6%) e gas (+11,4%)

