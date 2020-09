Virtus Roma: esordio da urlo per i capitolini, stesa la Effe (Di lunedì 28 settembre 2020) Dal baratro al paradiso; solo qualche settimana fa la sopravvivenza della Virtus Roma era in bilico, adesso invece l’esordio stagionale con una grande prestazione contro la Fortitudo Bologna che vale la prima vittoria in questa stagione. Virtus Roma-Fortitudo Lavoropiù Bologna 81-76 Virtus Roma-Fortitudo Bologna(Photo by Virtus Roma Facebook)La Virtus si presenta con un quintetto formato da Baldasso, Robinson, Evans, Wilson e Hunt, out dalle rotazioni Campogrande per un problema alla caviglia sinistra. Inizio positivo di Dario Hunt che mette a referto otto punti nei primi sei minuti di gioco ma la Virtus Roma soffre la Fortitudo finendo sul 13-20. Due triple di Wilson ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Dal baratro al paradiso; solo qualche settimana fa la sopravvivenza dellaera in bilico, adesso invece l’stagionale con una grande prestazione contro la Fortitudo Bologna che vale la prima vittoria in questa stagione.-Fortitudo Lavoropiù Bologna 81-76-Fortitudo Bologna(Photo byFacebook)Lasi presenta con un quintetto formato da Baldasso, Robinson, Evans, Wilson e Hunt, out dalle rotazioni Campogrande per un problema alla caviglia sinistra. Inizio positivo di Dario Hunt che mette a referto otto punti nei primi sei minuti di gioco ma lasoffre la Fortitudo finendo sul 13-20. Due triple di Wilson ...

