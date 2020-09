Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 28 SETTEMBREORE 16.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SULLA A1 MILANO NAPOLI PERMANGONO 6 KM DI CODA IN AUMENTO A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO 4 VETTURE TRA LE USCITE MAGLIANO SABINA E PONZANONO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO PER CHI È DIRETTO VERSOSI CONSIGLIA DI USCIRE A MAGLIANO SABINA, PERCORRERE LA VIABILITÀ ORDINARIA E RIENTRARE A PONZANONO RIMANIAMO SEMPRE SULLA A1 MILANO NAPOLI CHIUSO IL CASELLO COLLEFERRO IN USCITA SEMPRE A CAUSA UN INCIDENTE SIA IN DIREZIONECHE IN DIREZIONE NAPOLI PASSIAMO SUL GRANDE RACCORDO ...