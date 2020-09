Turismo | Franceschini ai ministri Ue | dalla crisi si esce con politiche comuni

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – Nessun paese può affrontare da solo ladeldopo la pandemia da Coronavirus. È la posizione tenuta dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il, Dario, nel suo intervento alla videoconferenza alla riunione informale deideldell’Unione Europea convocatapresidenza di turno tedesca del Consiglio dell’Unione Europea. “Dobbiamo continuare con il metodo finora seguito – ha detto il ministro – Dobbiamo guardare avanti e concentrarci sulla prossima fase. Per questo sosteniamo il commissario Thierry Breton riguardo la necessità di allocare una parte significativa dei fondi Next Generation Eu al. Per la ...