Su Marte c'è una rete di laghi salati. Straordinaria scoperta degli scienziati italiani (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set – Sul pianeta rosso c'è acqua. Ma questo è già stato appurato due anni fa dagli scienziati italiani che individuarono un grande lago di acqua limpida e probabilmente salata sotto il Polo Sud di Marte. Quanto scoperto oggi, sempre dagli scienziati italiani, è però ancora più straordinario e per certi versi incredibile. Sul pianeta rosso c'è una una vera e propria rete di laghi salati, almeno altri tre attorno a quello scoperto nel 2018. Di conseguenza è sempre più probabile che su Marte vi siano esseri viventi, per quanto microscopici. Una scoperta tutta italiana Il gruppo italiano autore della scoperta ...

