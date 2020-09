Shock nello studio di Uomini e Donne: una dama eliminata perché non è brava a letto (Di lunedì 28 settembre 2020) Una episodio accaduto nel corso dell’ultima registrazione del trono classico ha creato non poche polemiche in studio e certamente scandalizzerà i telespettatori a casa. Protagonista è stato il cavaliere romagnolo Simone Bolognesi, l’ex di Belen Rodriguez (il suo primo fidanzato) che da quando è arrivato non ha fatto che litigare con Armando Incarnato, e che in questa occasione non si è mostrato certo migliore di lui. Simone Bolognesi, ex di Belen, protagonista di uno scandalo in puntata Tutto è nato quando Simone Bolognesi ha cominciato a frequentare Daniela, bella trentenne che ha subito ricambiato il suo interesse. I due sono usciti insieme e addirittura lui si è recato al compleanno di lei. In studio, la ragazza ha raccontato che Simone non ha avuto problemi a presentarsi davanti ai suoi ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 28 settembre 2020) Una episodio accaduto nel corso dell’ultima registrazione del trono classico ha creato non poche polemiche ine certamente scandalizzerà i telespettatori a casa. Protagonista è stato il cavaliere romagnolo Simone Bolognesi, l’ex di Belen Rodriguez (il suo primo fidanzato) che da quando è arrivato non ha fatto che litigare con Armando Incarnato, e che in questa occasione non si è mostrato certo migliore di lui. Simone Bolognesi, ex di Belen, protagonista di uno scandalo in puntata Tutto è nato quando Simone Bolognesi ha cominciato a frequentare Daniela, bella trentenne che ha subito ricambiato il suo interesse. I due sono usciti insieme e addirittura lui si è recato al compleanno di lei. In, la ragazza ha raccontato che Simone non ha avuto problemi a presentarsi davanti ai suoi ...

MartinaBera : Ah, l’umiliazione non è lo strumento didattico finale? Incredibile. La violenza psicologica non è lo sprone miglior… - Frances47226166 : RT @LorettaLupo78: 'Relazione shock: mafia e massoneria infiltrate nello Stato' - Danyinter91 : Ed eccoci di nuovo qui, un'altra stagione sta per cominciare. E noi saremmo sempre qui, a sostenerti @Inter. 'Se… - sebsducks : Io sotto shock per Domenicali, la Ferrari ha proprio talento nello scaricare le persone sbagliate - _xxmarsxx_ : RT @thedoctorIies: spararle per porre fine al suo dolore. sono sotto shock, questo NON è lo show che conosciamo. L’interpretazione di eliza… -