Roma-Juventus 2-2 | highlights | le azioni e i gol del match VIDEO

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 28 settembre 2020)è ormai storia passata per i tifosi dei bianconeri, che sperano di superare la battuta d’arresto di ieri sera sul campo dello Stadio Olimpico il prima possibile. Il 2-2 rimediato dagli uomini di Andrea Pirlo non ha lasciato soddisfatta la piazza, forse lasciatasi andare a voli pindarici troppo affrettati dopo il 3-0 rifilato alla prima alla Sampdoria. Quella di ieri è stata una gara che ha messo in mostra i difetti di una formazione che dovrà ancora crescere sotto diversi aspetti, tutte componenti che invece non erano state ravvisate nell’incontro d’esordio contro i blucerchiati. La strada, però, è ancora lunga e per i bianconeri ci sarà tempo per riprendersi. LEGGI ANCHE: Rabiot, ci risiamo: il francese mette nei guai la? LEGGI ANCHE: ...