Riforme: Renzi, 'da Di Maio a Zaia ora tutti le vogliono, Iv c'è'' (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Luca Zaia chiede di rivedere le competenze tra Stato e Regioni. Luigi Di Maio chiede di rivedere il bicameralismo paritario. In attesa che la Meloni proponga di abolire il Cnel, direi che siamo in presenza di un fatto politico di grande portata: a parole sono tutti a favore di una riforma costituzionale che fino a quattro anni fa osteggiavano con vigore. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno: oggi ci sono le condizioni che quattro anni fa evidentemente non c'erano per fare le Riforme. Cosa aspettiamo? Prima di decidere se fare il proporzionale alla tedesca o il ballottaggio alla francese, possiamo fare le Riforme costituzionali che servono? Italia Viva c'era, c'è e ci sarà". Lo scrive Matteo Renzi nell'appuntamento settimanale con ... Leggi su iltempo (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Lucachiede di rivedere le competenze tra Stato e Regioni. Luigi Dichiede di rivedere il bicameralismo paritario. In attesa che la Meloni proponga di abolire il Cnel, direi che siamo in presenza di un fatto politico di grande portata: a parole sonoa favore di una riforma costituzionale che fino a quattro anni fa osteggiavano con vigore. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno: oggi ci sono le condizioni che quattro anni fa evidentemente non c'erano per fare le. Cosa aspettiamo? Prima di decidere se fare il proporzionale alla tedesca o il ballottaggio alla francese, possiamo fare lecostituzionali che servono? Italia Viva c'era, c'; e ci sarà". Lo scrive Matteonell'appuntamento settimanale con ...

TV7Benevento : Riforme: Renzi, 'da Di Maio a Zaia ora tutti le vogliono, Iv c'è''... - tortovin1953 : @rosadineve Ho apprezzato Renzi, il suo governo e le sue riforme. Ho partecipato con interesse alla Leopolda. Ho cr… - LeonebonCettina : RT @Paroledipaola: @cettinanicotina Non finiamolo mai di ricordare che i sindacati della scuola appoggiati dai grillini hanno avversato la… - sprto : @Ted0foro Lo governi se ne prendi i voti, non con l' elitarismo. Efficienza e tabelle non valgono, senza capacità d… - WomanWithPen : @Ted0foro @carlo1493 @Nmarru Si', e' uno dei motivi per cui stimo Renzi Ci vuole coraggio e valori profondi per man… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforme Renzi Riforme: Renzi, 'da Di Maio a Zaia ora tutti le vogliono, Iv c'è'' Il Tempo Riforme: Renzi, 'da Di Maio a Zaia ora tutti le vogliono, Iv c'è''

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Luca Zaia chiede di rivedere le competenze tra Stato e Regioni. Luigi Di Maio chiede di rivedere il bicameralismo paritario. In attesa che la Meloni proponga di abolire il ...

Pensioni, la Fornero gongola per l'abolizione di quota 100

L'annuncio di Conte di non rinnovare quota 100 fa scoppiare il caos. Lega e Fdi all'attacco, Fornero e Renzi soddisfatti ...

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Luca Zaia chiede di rivedere le competenze tra Stato e Regioni. Luigi Di Maio chiede di rivedere il bicameralismo paritario. In attesa che la Meloni proponga di abolire il ...L'annuncio di Conte di non rinnovare quota 100 fa scoppiare il caos. Lega e Fdi all'attacco, Fornero e Renzi soddisfatti ...